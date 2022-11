Les travailleurs indépendants exposent leurs difficultés

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Ce jeudi a eu lieu le premier congrès des indépendants de Guadeloupe organisé par Sauvons nos entreprises guadeloupéennes (SNEG). Cette association propose d’agir pour résoudre les difficultés générées lors de la création du RSI (*) en 2006. De nombreux travailleurs indépendants sont encore aujourd’hui lésés.

« Le SNEG est une association loi 1901 qui a vu le

jour en 2015. Son objectif est de défendre les intérêts des

indépendants et notre principal axe de travail porte

particulièrement sur les cotisations sociales », explique le

président Dominique Virassamy. Qu’ils soient autoentrepreneurs,

micro entreprises, ou au réel simplifié, artisans, commerçants,

marins pêcheurs ou agriculteurs, le SNEG propose à tous les chefs

d’entreprises de s’unir pour le même combat.

Qu’est-ce que le SNEG ?

Créé en 2006, le RSI a été remplacé en 2018 par la

sécurité sociale des indépendants (SSI). Il a pour mission de gérer

la couverture sociale des travailleurs non salariés. Il collecte

donc les cotisations sociales des indépendants et gère la

protection sociale (couverture maladie, retraite, invalidité, congé

maternité etc.) « Peu de gens savent que de nombreux

dysfonctionnements sont apparus lors de la mise en place du RSI, et

que ces problèmes perdurent pour certains jusqu’à ce jour. »

Dominique Virassamy explique qu’en 2008 pour obtenir des

informations au plus proche de la réalité, le logiciel SNV2

(logiciel de télétransmission) du RSI a comp