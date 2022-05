Les trois quarts des Antillais se connectent tous les jours à internet

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

En 2022, 88,8%, des Antillo-Guyanais de 13 ans et plus (soit 754 200 individus) et 88,3% des Réunionnais (soit 628 700 individus) se sont déjà connectés à internet – GG

L’observatoire des usages digitaux a rendu un rapport dans lequel il dresse quelques chiffres sur la consommation d’internet des Antillais. Ainsi on apprend notamment que près de 90% des Antillais de plus de 13 ans se connectent à internet via leur téléphone portable.

L’étude a été réalisée par l’observatoire des usages digitaux entre février et mars 2022. 869 personnes de plus de 13 ans résidant aux Antilles et en Guyane ont été sondés. De cette enquête il ressort que les Antillais et les Guyanais consomment beaucoup internet. Plus de trois personnes sur quatre se connectent au moins une fois dans la journée à internet. Et la plupart de ces connexions se font via le téléphone portable (88,8%). “Parmi eux, plus de la moitié y consacrent plus de 2h en moyenne chaque jour”, indique l’observatoire.

90% des Antillo-Guyanais inscrits sur au moins un réseau social

Les Antillais et Guyanais utilisent notamment internet pour effectuer des recherches, consulter des mails, s’informer sur l’actualité, regarder des contenus vidéos et utiliser les réseaux sociaux. D’ailleurs, 90% des Antillo-Guyanais sont inscrits sur au moins un réseau social. En moyenne, un Antillais et un Guyanais sont inscrits sur 4 à 5 réseaux sociaux. En 2020, ce chiffre s’élevait seulement à 3,9. Enfin 37,8% des Antillo-Guyanais consomment des vidéos à la demande.