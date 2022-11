Les villages de la Route du Rhum se préparent à accueillir les visiteurs

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Marie VANDEWOESTYNE

Le service technique s’active avant l’arrivée des visiteurs. • M.V.

Depuis 2018, le Mémorial ACTe est devenu le décor des arrivées de l’ensemble des marins de la Route du Rhum. À quelques jours de l’ouverture du village, le personnel technique s’affaire autour du Mémorial ACTe. Mais à Sainte-Anne, à la marina de Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre, techniciens et organisateurs s’activent pour monter les stands.

Malgré le report du départ des bateaux,

l’ouverture du Village n’a pas été décalée et le personnel des

services techniques s’affaire devant le Mémorial ACTe. La course

arrive à cet endroit et le village sera ouvert dès le 12 novembre

et celajusqu’au 4 décembre. Le musée, quant à lui, est actuellement

fermé pour travaux, la réouverture est prévue en même temps que

l’ouverture du village.

L’aménagement des installations est en

cours

Le temps presse, de nombreux chapiteaux et

tentes sont en train d’être mo