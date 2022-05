L’espace mémoriel a été inauguré le 27 mai

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Dans le cadre des commémorations de l’esclavage, un nouvel espace mémoriel a été inauguré à Petit-Canal. Les panneaux qui s’élèvent à côtés des Marches des esclaves listent 5451 noms d’esclaves affranchis par l’arrêté du 27 mai 1848. Aux côtés de chaque prénom, vous trouverez les patronymes attribués. Vous êtes invités à venir trouvez le vôtre.

Ce vendredi 27 l’imposant instrument a flamboyé toute la journée pour rendre hommage aux disparus et représenter la liberté acquise. C’est à ses pieds que l’Ordre Nayabingui et la municipalité de Petit-Canal ont déposé les offrandes aux ancêtres. Après le rituel religieux visant à remercier tous ceux qui ont lutté contre les injustices et la discrimination, s’est tenu le discours officiel du maire de Petit-Canal Blaise Mornal. Il expliquera l’orientation de l’événement cette année:

” Cette année la commémoration a pris le thème de la transmission. Maintenant que chacun est informé de son passé, il est important de transmettre ces connaissances. Transmettre à notre entourage, et surtout aux plus jeunes qui eux aussi deviendront relais des témoignages. Nous portons donc une attention particulière aux liens familiaux, aux échanges entre les générations. Nous avons choisi de mettre les moyens pour offrir à chaque canalien et à chaque guadeloupéen l’opportunité d’avoir une pensée pour ses ancêtres ce jour car la date du 27 mai est en effet l’une des plus importantes de la Guadeloupe. Grâce à leur lutte acharnée, nous sommes libres aujourd’hui. Nous devons y penser, nous devons célébrer ces guerriers de la liberté. “

Aux pieds d’une fresque représentants deux esclaves en fuite vers la liberté poursuivis par des chiens s’élèvent désormais plusieurs panneaux sur lesquels sont listés les 5451 noms d’esclaves.

Vous en saurez plus dans notre édition du lundi 30 mai…

Une libation en hommage aux d- Une libation en hommage aux d

Une fresque représentant deux esclaves en fuite poursuivis par des chiens- ka

Par ordre alphabétique- ka

Les marches des esclaves- ka

L’inauguration de l’espace mémoriel- ka

Plusieurs panneaux listant 5451 noms d’esclaves affranchis et noms attribués- ka

Nayabingui et Rastafari- Nayabingui et Rastafari

Les invités ont pu participer à des balades à poney- ka

La flamme éternelle en hommage à l’esclave inconnu et à la première abolition en 1794- ka

Blaise Mornal Maire de Petit Canal- ka