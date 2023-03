L’État va ériger une digue pour parer les sargasses à Capesterre

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Étape quasi finale dans sa bûcheuse visite de trois jours en Guadeloupe, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé aux Outre-mer, a fini par Marie-Galante. Après avoir pris la mesure des échouement de sargasses, il a rencontré les acteurs locaux de la filière canne.

«Pour ne rien vous cacher, Henri est un ami de longue date », a prévenu Jean-François Carenco. C’est en effet Chez Henri, à Saint-Louis, à Marie-Galante, que le ministre délégué a tenu une réunion sur la canne à sucre à Marie-Galante. Le mille-feuille des collectivités s’est intéressé à la destinée de la seule usine de sucre de la Galette. Il y a moins d’un mois, le Département a mis à disposition plusieurs hectares de terrain en vue de l’installation d’agriculteurs. « La filière canne-sucre à Marie-Galante, elle est indispensable », le ministre a souligné l’engagement de l’État dans ce domaine. La Région, également, est venue au chevet de l’usine marie-galantaise en rappelant l’investissement de 20 millions d’euros pour sa modernisation. Président de Région, de Département et préfet, ce défilé a satisfait le président de SRMG (Sucrerie et rhumerie de Marie-Galante), Marthyr Nagau. Il aura permis de contractualiser la convention sur les cinq prochaines années pour le développement de la SRMG. « C’est tout bénéf, on va repartir sur le bon pied, pour tenter d’augmenter les tas de cannes », a expliqué le président. Il recevra également 1,6 millions d’euros de l’État dans le cadre de l’aide aux sucreries. L’objectif, via la modernisation, est de mettre la SRMG aux normes. L’usine génère 50 emplois permanents et 120 saisonniers.

« Pas le droit de se tromper »

Toujours jeudi matin, pas dès l’aube mais pas loin, le ministre a déambulé sur la plage au milieu des tractopelles, aux côtés notamment de Guy Losbar, pour constater de ses yeux l’ampleur de l’invasion des algues brunes. Un phénomène que connaît Marie-Galante depuis une quinzaine d’années. Afin de lutter contre cette incessante invasion, l’État a, par le truchement du ministre délégué aux Outre-mer, assuré qu’il installera un filet déviant. « Cela va donner de l’oxygène au bourg de Capesterre. L’air y est irrespirable. Ce sont les habitants et les commerçants qui paient le plus lourd tribut ». La présidente de la communauté de communes, médecin de profession, a souligné l’impact prouvé sur la santé humaine. Capesterre concentre à elle seule 40% des sargasses de la Guadeloupe. Ce système de filet n’est pas voué à durer puisqu’une étude sera lancée pour la construction d’une digue, projet également piloté et financé par l’État. Maryse Etzol ne tient pas à se hâter. « On n’a pas le droit de se tromper. Il n’est pas question de mettre une digue qui va dévier les sargasses sur Grand-Bourg ou sur Saint-Louis. »

Une fois en place, la digue parera les algues mais le flot d’arrivage reste ininterrompu. Sylvie Gustave-dit-Duflo, présidente de l’Office de la biodiversité, envisage la transformation. Un objectif encore non atteint pour l’algue, véritable éponge à métaux lourds. « Elles vont s’imbiber de chlordécone, d’arsenic, de plomb. Lorsqu’elle arrive, c’est une bombe à retardement, puisque quand elles se décomposent, elles libèrent ce jus de sargasses. » Un appel à projet sera lancé pour une transformation de la sargasse qui respecterait les normes sanitaires françaises.

→ Laurianne NOMEL

200 000, c’est en tonnes, le poids des sargasses ramassées depuis le début de l’année. En 2022, le total, sur l’année s’élevait à 50 000 tonnes.

• Laurianne Nomel