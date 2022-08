L’étéphon utilisé sur des bananes plantains

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Jeudi 25 Août 2022 – 18h37

Suspicion de fraude dans l'utilisation de l'éthéphon sur les bananes plantains commercialisées en Martinique.

Le 3 août, le parquet de Fort-de-France a été saisi par l’administration car l’éthéphon, un régulateur de croissance végétale, aurait été utilisé pour jaunir des bananes plantains (“créoles”) et pour les rendre plus facilement commercialisables. Or, ce produit ne peut pas être utilisé sur les bananes, parce qu’il est dans cette culture potentiellement dangereux. En Martinique, l’éthéphon est autorisé exclusivement en culture d’ananas pour accélérer la floraison. “On a donc ouvert le 18 août une enquête”, explique Clarisse Taron, procureur de la République de Fort-de-France. “Elle a été confiée à différents services spécialisés sous la direction de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique de Guyane, pour déterminer si des infractions ont été commises”.

Un sujet sensible

Il s’agit bien évidemment d’un sujet sensible, notamment quand on pense au scandale du chlordécone. “Nous sommes tout à fait conscients du caractère important de la qualité des enquêtes que l’on devra mener et l’on va s’y attacher”, souligne le procureur. Les prélèvements, acheminés et analysés en laboratoire spécialisé, ont confirmé l’utilisation de l’éthéphon sur 25 lots de bananes plantains (sur une quarantaine de lots inspectés). “Ce n’est pas un nombre majeur par rapport aux points de vente ou à la manière de vendre la banane plantain en Martinique mais il est vrai quand même que cette proportion est suffisamment inquiétante pour que l’on soit alerté et pour que l’on se dépêche de commencer cette enquête”, poursuit Clarisse Taron. “Elle aura plusieurs aspects, techniques, sanitaires, d’où la conjonction de plusieurs services”.