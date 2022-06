Levée de l’interdiction de baignade à l’Anse Tabarin

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les nouveaux prélèvements effectués par l’Ars dans les eaux de baignade de la plage de l’Anse Tabarin permettent une reprise de l’activité natation et des activités de loisirs et de détente.

La baignade est de nouveau autorisée à la plage de l’Anse Tabarin du Gosier à compter de ce vendredi (10 juin).

En effet ce mercredi, la baignade avait été interdite, suite à une contamination bactériologique dûe à un dysfonctionnement constaté sur une pompe de la station de relevage située sur le parking de l’Anse Tabarin.

Plus de risques identifiés pour la baignade

Les nouveaux prélèvements effectués dans les eaux de baignade du site et leurs résultats permettent une reprise de l’activité natation et des activités de loisirs et de détente. Il n’existe plus de risque lié à la qualité des eaux.

La mairie du Gosier a publié les dispositions de levée d’interdiction sont inscrites sur l’arrêté municipal n° 2022-1772.