L’ex basketteuse pro et son petit-ami condamnés pour braquage

Un amour fusionnel et 3 braquages plus tard, Malik Isidor 19 ans et sa compagne de 22 ans ont écopé respectivement de 5 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis simple. Le couple commettait des braquages à main armée, dans le nord Grande-Terre.