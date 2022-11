L’ex  Foyer de Jeunes Travailleurs « Les Cycas » fêtent ses 50 ans

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Pour célébrer cette longévité hors norme pour une association, « Les Cycas », situés à Chateaubeuf (Fort-de-France) invitent tous les Martiniquais à découvrir ou redécouvrir leur établissement jusqu’au 11 décembre. Des activités, toutes gratuites et ouvertes au grand public, seront proposées. Le but : faire connaître la structure à travers des rencontres avec les acteurs, les résidants, les partenaires qui ont permis aux « Cycas » de remplir leur mission au service du territoire.

Passerelle vers la vie professionnelle

La structure propose aux jeunes de 16 à 30 ans une solution de logement clé en main comprenant la demi-pension ou la pension complète. 96 logements sont ainsi loués à des tarifs accessibles, afin que chaque jeune puisse optimiser ses chances de trouver un emploi, suivre une formation ou démarrer sa vie professionnelle. Un accompagnement socio-éducatif personnalisé est aussi dispensé, avec l’aide de partenaires comme la MILCEM pour faciliter leur insertion professionnelle : recherche d’emploi, de logement, démarches administratives, activités culturelles et sportives…

L’espoir comme fil rouge

Le thème de l’anniversaire des « Cycas » est l’Espoir. «L’objectif de cet anniversaire est de démontrer à tous les Martiniquais que l’espoir demeure. Depuis 50 ans, nous préparons les jeunes à leur vie de citoyen dans la cité de demain. Grâce à cet événement, nous pourrons valoriser les savoir-faire, savoir-être et talents de nos résidants d’hier et d’aujourd’hui, et montrer que l’insertion est possible ! », explique Franck Piault, directeur de l’établissement.

10 temps forts vont ponctuer le mois anniversaire de la structure autour de 3 thématiques : s’ouvrir aux Martiniquais ; mettre un coup de projecteur sur les success stories et proposer aux jeunes -résidants ou non- des solutions pour s’insérer dans la vie active.

