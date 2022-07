L’innovation, tremplin d’excellences en devenir pour la Guadeloupe

Hub Économie France-Antilles / Cepac

Par Daniel ROLLÉ

Mercredi 06 juillet 2022

C’est dans l’emblématique salle de réunion du siège historique de la Caisse d’Épargne Cepac, face à la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, que Patrice Phoudiah, le directeur commercial de l’institution bancaire, s’est fait l’hôte du Hub Éco France-Antilles – acte 3 qui a rassemblé, le 30 juin dernier, les intervenants et participants publics et privés d’une thématique à haute valeur économique ajoutée : l’innovation entrepreneuriale.

Le lancement de cette collégiale rencontre-débat du soir par Kenny Chammougon, l’impeccable conseiller relationnel-modérateur de cette 3e édition du Hub Éco, initié par la direction générale du Groupe France-Antilles, a permis à Patrice Phoudiah, directeur commercial Cepac en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de confirmer le parrainage partenarial de la Caisse d’Épargne au cœur d’un événement fédérateur d’énergies et de savoir-faire locaux opportunément mis en réseaux : « La Caisse d’Épargne Cepac en Guadeloupe et Îles du nord, a-t-il rappelé, c’est en quelques chiffres signifiants : quasiment 600 M d’euros de chiffres d’affaires générés en 2021, un centre d’affaires et 18 agences bancaires répartis sur nos territoires d’intervention. Nos agents administratifs et conseillers commerciaux contribuent, au plus près de nos clients publics et privés, à favoriser la relance économique de tous les secteurs d’affaires qui font confiance à nos 170 années d’expérience et d’implication auprès des populations locales. »

Catalyseur d’innovations d’excellence

Pour Claude Perrier, le directeur général du Groupe France-Antilles, la part prise par les porteurs d’affaires, les start-upers, les entrepreneurs-partenaires et les organismes institutionnels dans la mise en œuvre d’un projet innovant à rendre pérenne, doit prendre en compte les réalités du terrain : « la Guadeloupe est fondamentalement un territoire “en transition”, aux plans énergétique et écologique, social et sociétal, sans oublier l’incontournable volet numérique, à l’ère triomphante des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication). »

Reste que, pour l’heure, « le rôle de notre rencontre Hub Éco du jour est de mettre en avant vos initiatives, celles soutenues par vos partenaires et les projets innovants des quelques intervenants venus échanger sur le thème qui nous rassemble : “l’innovation, un moteur de croissance pour la Guadeloupe ?”. » La mise en place de leurs projets respectifs s’inscrit en territoires ultramarins résolument inscrits dans leur environnement caribéen. Elle doit donc « trouver sa voie dans une économie symbiotique, entre trois grands axes de développement : la croissance verte, la croissance bleue et la croissance “inclusive et résiliente”. Des voies de développement par essence transversales, toutes les priorités sectorielles trouvant une application dans les trois types de croissance identifiés. »

Des exemples d’innovations créatives ont été cités et présentés. Nous en avons retenu deux évoquées par leurs porteurs de projets invités pour l’occasion car impossible de toutes les citer.

Yasmine Encelade, directrice commerciale de la Start-up Smo Solar Process – DR

Harry Ozier-Lafontaine, directeur de recherche à l’INRAE Antilles-Guyane – DR

Philippe poggi, Délégué régional académique à la recherche et à l’innovation (DRARI). – DR

« L’innovation est consubstantielle du projet CambioNet » Pour Harry Ozier-Lafontaine, directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), « le projet CambioNet (Caribbean and Amazonian Bioeconomic Network) est consubstantiellement innovant, d’abord dans sa vision caribéenne. Sa vocation est de regrouper tous les blocs représentatifs de la Grande Caraïbe : les Grandes Antilles (Cuba, Haïti, la République dominicaine), le block des Guyanes (Surinam, Guyane française…), Trinidad et les Petites Antilles (dont la Guadeloupe et la Martinique). Il s’est formé autour de l’Inrae Antilles-Guyane, pour accompagner la transition agro-écologique et bio-économique et la performance agro-alimentaire et économique de la région Caraïbe/Amazonie. Une région riche de sa biodiversité plurielle, principalement constituée de petites exploitations formant entre 70 % et 95 % du tissu agricole caribéen concerné. Financé à hauteur de 6 M d’euros par les Fonds européens de coopération Interreg Caraïbe V, CambioNet entend répondre aux enjeux majeurs des décennies à venir : assurer la sécurité alimentaire, accompagner les transitions écologique, climatique et énergétique et préserver la biodiversité des zones cibles. La fin prévisionnelle du projet CambioNet est programmée pour fin 2023. »

« La créativité naît de la contrainte » Le projet Smo Solar Process vient d’une interrogation générique qui appelait une réponse globale innovante, portée par ses concepteurs guadeloupéens : « comment un petit territoire insulaire isolé dans la mer des Caraïbes peut-il devenir autonome en énergie, traiter ses déchets, apporter des solutions économiques à ses carences fonctionnelles en eau potable, en symbiose active d’actions concertées, tout en utilisant ses ressources essentielles au service du bien commun, le soleil au premier chef ? » Notre start-up met en exergue un procédé industriel modulaire, qui tient la place d’un container. Nous utilisons des containers donc chacun occupe 15 fois moins d’espace que des panneaux photovoltaïques pour produire la même quantité d’énergie. On utilise également des miroirs pilotés à l’intelligence artificielle, qui se déplacent pour optimiser l’efficacité de l’énergie solaire captée. Des miroirs capables de se refermer dans l’espace restreint d’un container pour les mettre en sécurité en cas de phénomènes cycloniques dangereux afin de protéger l’intégrité active du container. C’est une façon innovante d’apporter des réponses efficaces et concrètes aux enjeux et objectifs du développement durable, de l’autonomie et de la sécurité alimentaire des populations en régions insulaires notamment. On va pouvoir utiliser directement l’énergie thermique solaire pour alimenter des usines, avec des procédés connus (pyrolise, gazification…) mais en contournant de façon écoresponsable leur usage traditionnellement gourmand en énergies fossiles. Et de surcroît, avec nos procédés utilisables localement, on va créer de l’emploi et de la valeur ajoutée… Être start-uper, c’est aussi un état d’esprit ! Notre créativité naît des contraintes qu’il a fallu dépasser. Il s’agissait pour nous de promouvoir et légitimer une entreprise nouvelle innovante, à fort potentiel de croissance et de spéculation sur sa valeur future. Mais la start-up doit d’abord passer par une phase d’expérimentation de son marché et de son modèle économique, avec l’appui pérenne d’investissseurs potentiels, perspicaces et confiants dans le potentiel du projet Smo Solar Process. C’est l’étape de développement que nous vivons actuellement.