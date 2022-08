Liquidation du centre d’alcoologie de Basse-Terre : des salariés dans la tourmente

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

L’Association basse-terrienne pour la prévention et le traitement des addictions (ABPTA), gestionnaire du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) a validé sa dissolution et désigné un liquidateur pour procéder, au licenciement du personnel. Cela, dans l’incompréhension la plus totale.

Nos différentes tentatives n’ont pas permis que nous nous entretenions avec la présidente de l’ABPTA, Elvire Edouard-Durizot. Elle nous aurait aidés à comprendre les tenants et aboutissants d’une décision lourde de conséquences qui interpelle tous ceux qui gravitent, à Basse-Terre, autour de l’accueil des publics en difficultés. Mais nous sommes tout de même parvenus à nous procurer le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’ABPTA du 24 juin dernier. Et à la lecture des…



