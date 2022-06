LOLA, l’art-moureuse des mots

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Artiste reconnue de la scène slam martiniquaise, Lola-Jeanne Cloquell vient de présenter son premier spectacle à Tropiques Atrium. Parcours d’une voix féminine passionnée, intense et bourrée de talent.

Lola arpente la scène. Non, plus précisément : elle l’habite. Elle la possède. Et le public avec elle. Louve, déesse, magicienne, elle dit, slame, s’amuse avec les mots, leurs sens, les sons. Elle incarne ses textes, son slam est physique. Elle dialogue avec ses quatre musiciens, ses complices sur scène, dans des duos de toute beauté. À la fois roublarde, sensuelle, insolente, émouvante, sensible, provocante, mélancolique, friponne, moqueuse, énergique, grave, intense, canaille….