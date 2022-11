Luidgi Midelton décroche son premier podium

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Escrime. Coupe du monde. Fleuret et épée. hommes et dames

Romain MATTIO

A part contre le Tchèque Cupr, Midelton a concédé moins de 10 touches dans tableau final jusqu’en demi-finale. • FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ESCRIME (FIE)

Les premières étapes de Coupe du monde ont eu lieu ce week-end à Berne (Suisse) pour les épéistes hommes, à Tallinn (Estonie) pour les épéistes dames et à Bonn (Allemagne) pour les fleurettistes hommes et dames. Midelton et Lefort ont décroché le bronze, Candassamy l’argent, et l’or pour Borel et Jérent en équipe.