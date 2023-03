L’US Goyave n’a pas tremblé

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

VOLLEY-BALL. Championat régional masculin. 17e journée

Watson fait mouche sur une attaque au centre. • HENRY TROBOR

L’US Goyave recevait les Fumerolles samedi dans un match au sommet au gymnase de Capesterre. Et les Goyaviens plus incisifs l’ont emporté (3 – 1) et se préparent doucement pour les playoffs.