L’usine Matouba à Saint-Claude va investir pour davantage se moderniser

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

SAINT-CLAUDE

Le préfet de région s’est rendue dans l’unité industrielle de Matouba pour se rendre compte des besoins de l’entreprise qui a sollicité et obtenu un soutien de l’état à hauteur de 400 00 euros, au titre du Plan de relance.

Quand on parle de Matouba, on pense inéluctablement à cette section située au sommet de la Guadeloupe, dans la commune de Saint-Claude, le lieu où le colonel Louis Delgrès et ses compagnons d’armes s’étaient repliés en 1802, avant de se faire sauter en guise d’opposition au rétablissement de l’esclavage. Et s’il est une entreprise qui se complait très bien dans cet univers géographique et historique, c’est bien l’usine d’embouteillage d’eau de source, Matouba.

C’est à quelques pas de…