Magic Malik retour aux sources avec Ka-Frobeat

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

MUSIQUE

Le maitre à jouer de la flute créole, Magic Malik nous propose son dernier opus où il exprime ses origines et sa créolité, ses racines et ses influences de l’Afrique à la Guadeloupe. Une célébration à sa jeunesse pointoise !

L’élève de Marc Rovelas, le jazzman qui parcourt la planète avec sa flute traversière en bambou pour exprimer la pluralité de son être, lui le dirigeant de Magic Malik Orchestra & Co, nous gratifie en ce mois de juin d’un nouveau disque qui conjugue créativité et identité, « Ka-Frobeat ». Un voyage triangulaire entre Paris, Pointe-à-Pitre et Abidjan. C’est un album original, un défi personnel, le fruit d’une rencontre avec le bassiste et percussionniste, Jean René Zafra, qui a…