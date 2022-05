Magrit a fêté ses 104 ans !

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Trois-Ilets

Marguerite Thésée épouse Sioul fait la joie de sa famille. Née le 29 avril 1918 aux Trois-Ilets, elle a conservé une mémoire qui surprend et émerveille. Son 104e anniversaire s’est déroulé dans une chaleureuse ambiance au quartier Magasin Zéline.

Il y a quatre ans, la ville honorait la centenaire en dévoilant une plaque portant son nom dans l’allée menant chez elle. Pour ses 104 ans, le conseil municipal et le CCAS lui ont offert un bouquet de fleurs et un trophée portant les mots suivants : « Dépasser 100 ans, c’est être une leçon de vie et un livre d’histoires pour ses proches et sa ville ».

Quartier magasin Zéline, proches et amis sont venus nombreux souhaiter un joyeux anniversaire à Magrit comme on la surnomme….