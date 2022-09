Maltraitance animale : le rappeur guadeloupéen Timal plaide coupable

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Jeudi 1 Septembre 2022 – 17h42

Le rappeur Timal maltraite son chien et publie la vidéo sur Snapchat. – Capture d’écran Snapchat

Le mardi 30 août dernier, le rappeur Timal a diffusé une vidéo sur Snapchat où il se montre en train de frapper son chien de plusieurs coups de pied. Il a été convoqué en comparution immédiate et a plaidé coupable devant le juge.

Après s’être filmé en train de frapper son chien de plusieurs coups de pieds sur Snapchat le mardi 30 août dernier avec le message « connard va » inscrit sur la vidéo, le rappeur d’origine Guadeloupéenne Timal a été placé en garde à vue durant plus de 24h. La publication a été reprise et partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux.Au vu des réactions du public, l’artiste a publié un autre message montrant le chien avec une muselière avec un commentaire disant « Ahh cvvvv jlaim lboss c léduc » (Ah ça va, je l’aime le boss c’est juste l’éducation) en guise de justification.

L’association Stéphane LAMART, protectrice des animaux, s’indigne de ce comportement inadmissible envers l’animal qui pourrait influencer les plus jeunes. « Cela démontre le manque de connaissance en matière d’éducation canine », rajoute l’association qui s’est contituée en partie civile. Jugé en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) pour actes de cruauté et sévices graves, le rappeur a plaidé coupable devant le juge. Il encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, selon nos confrères du Parisien.