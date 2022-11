Marie et Jacques, la mécanique itinérante

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

En juin dernier, Marie et Jacques Coralie lancent leur entreprise de mécanique automobile à domicile, Coralie Industrie. Un projet de couple dans lequel ces Gros-Mornais de 25 et 27 ans s’épanouissent pleinement après des études en lettres d’un côté et une expérience en restauration de l’autre.