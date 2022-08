Marie-France Tirolien reçoit la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le travail de Marie-France Tirolien, présidente de l’association Guadeloupe Espoir Drépanocytose, a été salué par Sébastien Lecornu alors ministre des Outre-Mer. En effet, par l’arrêté du 17 mars 2022, elle a reçu la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin échelon bronze.

Cette médaille met à l’honneur les personnes qui se sont distinguées par leur engagement au service des territoires ultramarins.

« Je dédie cette médaille à notre association Guadeloupe Espoir Drépanocytose et à tous ceux qui luttent contre cette maladie et œuvrent pour le bien-être des personnes atteintes. Cette médaille signifie qu’en haut lieu, on reconnait et salue le travail effectuer ici. »

La drépanocytose est une maladie que Marie-France Tirolien connait parfaitement…