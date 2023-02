Martinique Cosmetic Valley : développer une filière locale

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La convention a été signée hier. De gauche à droite, David Zobda et Serge Letchimy pour la CTM, Marc-Antoine Jamet et Christophe Masson pour Cosmetic Valley. • ERICKA MORJON

Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique, et Marc-Antoine Jamet, président de la Cosmetic Valley, ont signé une convention pour la création d’une antenne de la Cosmetic Valley en Martinique. L’objectif est de développer un cluster et de soutenir la création d’une filière cosmétique locale.

Le secteur cosmétique pèse 45 milliards € en

France et génère 246 000 emplois. C’est un marché en forte

croissance dans le monde entier avec 600 milliards € de ventes en

2021, et, même si le marché attire sans cesse de nouveaux acteurs,

la France reste le premier exportateur mondial. Les chiffres font

rêver. Dans ce secteur, la Martinique a tous les atouts pour tirer

son épingle du jeu et développer, elle aussi, une vraie filière

cosmétique à partir de ses nombreuses richesses naturelles.

« Nous devons prendre conscience qu’en Martinique nous avons

une richesse biologique incroyable mais que, petit à petit, on nous

a conduits à l’ignorer. Ce qui est une injure à l’histoire car nos

grands-parents étaient très liés à cette richesse biologique, à la

pharmacopée, aux rimed razié mais aussi à la cosmétopée

c’est-à-dire les produits cosmétiques. Il faut rétablir cette

situation », insiste Serge Letchimy, président du Conseil

exécutif de Martinique. « Au XIXe siècle, un

gouverneur avait même fait interdire l’usage des plantes

médicinales », s’insurge-t-il. « C’est grâce au

marronnage que nous avons pu maintenir nos richesses. 150 ans

après, j’ai présenté un amendement à l’Assemblée nationale pour

faire reconnaître de nouveau la pharmacopée antillaise qui a été

adopté à une voix seulement… » Une voix qui permet d’ouvrir

une nouvelle voie.

Domicilier le savoir et la recherche

La…