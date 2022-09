Martinique pour l’emploi : Mobilisation générale face au chômage !

« La Martinique, terre d’opportunités » déploie son potentiel de résilience entrepreneuriale et de recrutement professionnel tous secteurs, sur fond de relance économique du territoire. C’est la promesse tenue par Pôle Emploi et ses partenaires, du 12 au 25 septembre, au cœur d’un Salon-Évènement digital et présentiel de grande ampleur. L’analyse proactive de Stéphane BAILLY, le Directeur régional de Pôle Emploi en Martinique.

Le Salon “Martinique pour l’Emploi”, porté dès 2021 par les équipes de Pôle Emploi Martinique avec l’actif concours de tous ses partenaires, en est à sa 2e édition. Quel bilan tirez-vous de la 1ère édition proposée en format distanciel unique, crise sanitaire oblige ?

Stéphane BAILLY :Compte tenu du préoccupant contexte Covid de l’époque et de ses retombées socio-économiques, cette première édition (tenue, je le rappelle, du 23 septembre au 5 octobre 2021) a emporté un vif succès. L’engouement public qu’il a suscité a même dépassé les espérances initiales de notre institution et de nos fidèles partenaires : le Groupe Bernard Hayot (GBH), le syndicat patronal MEDEF, la Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique (CCIM), l’Association des moyennes et petites Industries (AMPI), Contact-Entreprises, la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), la Fédération des très petites entreprises (FTPE) et la Collectivité territoriale de la Martinique CTM, sans oublier la Préfecture de Martinique.Au final, les “performances” de ce Salon en ligne sont édifiantes : 127 recrutements effectués à l’issue du Salon – plus de 24 300 participants inscrits – 250 offres d’emploi – 750 entretiens de sélection… Autant dire, avec l’organisation bimodale de la 2e édition (distanciel et présentiel réunis), que nous espérons encore mieux cette année.

Réunion de lancement de l’édition 2022. – Pôle Emploi Martinique

Quels fondamentaux de présentation de l’édition 2022 du Salon « Martinique pour l’emploi » avez-vous choisi de proposer au grand public intéressé ?

La 2e édition de ce Salon offre à tous les Martiniquais l’opportunité de trouver un emploi, de postuler à une offre et de rencontrer des professionnels-recruteurs expérimentés pour recueillir conseils et pistes de solutions adaptées à chaque profil des candidats motivés, en échangeant sur leur avenir.Le modèle d’annonce des démarches de recrutement est simple : « Demandeur d’emploi, salarié en reconversion ou créateur d’entreprise, vous pouvez rentrer en relation avec nous, constituer votre réseau, concrétiser votre projet professionnel ! » Et côté employeurs, “Martinique pour l’emploi” offre aux entrepreneurs du territoire la possibilité de rencontrer des candidats motivés, leurs futurs collaborateurs, pour peu que leurs profils correspondent aux attentes de l’entreprise. Cette année, pour un meilleur accès de tous les candidats aux opportunités proposées et de l’ensemble des entreprises martiniquaises ayant des postes à pourvoir, “Martinique pour l’emploi” se présente sous deux modalités complémentaires : en distanciel, du 12 au 25 septembre, via les salons en ligne de Pôle emploi (cf. encadré : “Demandez le programme !). C’est le forum libre d’accès et gratuit du Salon pour postuler, faire acte de candidature et échanger virtuellement avec les professionnels concernés par visio-conférence interposée. Le Salon en ligne permet également à des Martiniquais basés dans l’Hexagone de mesurer de quels types d’offres ils pourraient disposer s’ils revenaient sur leur territoire d’origine…Afin de matérialiser le salon, un temps fort en présentiel intervient les 20 et 21 septembre à l’hôtel La Batelière, à Schœlcher, pour des entretiens de recrutement avec des candidats présélectionnés, en collaboration avec les services des ressources humaines concernés quand certaines grandes entreprises en disposent. Pour nourrir les réflexions et les échanges croisés, recueillir conseils et astuces pour réussir son entretien d’embauche, attirer le bon profil dans son entreprise ou affiner ses connaissances sur un marché du travail évolutif et mouvant, ou encore bien connaître les métiers qui recrutent, le temps bien rempli de ce Salon nouvelle formule, Pôle emploi a reçu adhésion et soutien motivés de l’ensemble, quasiment, des partenaires institutionnels et socio-économiques du territoire martiniquais. Ces acteurs majeurs du marché de l’emploi local viennent apporter leur expertise à l’animation des ateliers thématiques, tables rondes et autres conférences physiques organisés en synergie avec tous les acteurs du monde de l’entreprise. Une synergie nécessaire au succès de ce qui s’annonce comme une exceptionnelle mobilisation publique-privée en faveur de l’emploi et de la relance économique du territoire.

Quels aménagements organisationnels avez-vous choisi de proposer au grand public intéressé, à l’occasion de cette édition 2022 du Salon « Martinique pour l’emploi » ?

Je veux d’abord souligner, à ce propos, les encourageants résultats de l’enquête “Besoins en main-d’œuvre 2022” de Pôle Emploi. Ils donnent un éclairage précieux sur une donnée essentielle : les entreprises locales formulent des besoins de recrutements à la hausse dans tous les secteurs ! Cela confirme la volonté forte de Pôle emploi, partagée avec tous ses partenaires mobilisés : valoriser la Martinique en tant que territoire d’opportunités professionnelles. Un territoire qui favorise le recrutement, met en avant les secteurs d’activité les plus divers et développe la coopération entre les acteurs de l’emploi local. Précisons que tous les candidats en quête d’emploi – y compris ceux non-inscrits sur les fichiers de Pôle emploi – sont concernés et appelés à se manifester sur la plateforme en ligne dédiée aux recrutements. En prévision de l’ampleur de l’opération, ce sont plus de 60 agents de Pôle emploi qui sont mobilisés, y compris pour assurer la préparation à l’entretien d’embauche des candidats pré-sélectionnés, tous profils et niveaux de qualification confondus dans les divers secteurs d’activité visés. Pôle emploi reçoit d’ailleurs, pour cette grande occasion, le concours très complémentaire des collègues de l’APEC (Association spécialisée emploi des cadres) quant aux besoins exprimés de recrutement visant les cadres d’entreprises.Notre devise en témoigne : quand tout le monde est mobilisé mieux c’est, face au chômage !Le Salon est aussi, consubstantiellement, un lieu de rencontres et d’échanges entre professionnels de l’emploi, de l’accompagnement et du recrutement. Parmi les entreprises partenaires de Pôle emploi, il y a par exemple des cabinets de recrutement, des entreprises d’intérim… À l’occasion d’un événement d’ampleur comme celui-là, ils viennent renforcer leurs réseaux relationnels et parfaire leur connaissance du marché de l’emploi local. En marge de l’événement, s’organise de façon complémentaire tout un éco-système relationnel “sur mesure” qui vient apporter d’utiles contributions. Outre les conférences physiques, une dizaine de web-conférences sont programmées. Il y aura également des réunions de DRH (directeurs des ressources humaines), un after-work professionnel sur les nouveaux modes de recrutement… Autant de façons plurielles d’animer, sur la thématique centrale de l’emploi, l’ensemble des professionnels du secteur.

Demandez le programme ! .En Digital => Porte d’entrée de l’événement : du 12 au 25 septembre 2022 avec des sélections et entretiens d’embauche en ligne sur la plateforme de recrutement de Pôle emploi.Pour la présentation en ligne du Salon, allez sur le site de Martinique pour l’emploi en cliquant sur =>https://www.martiniquepourlemploi.mq/fr/. Pour participer au Salon en ligne :https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2426. Pour découvrir les offres d’emploi :Rendez-vous surwww.pole-emploi.fret sur les sites Internet de nos partenaires..En Présentiel => Les 20 et 21 septembre 2022 : des entretiens de recrutement des candidats présélectionnés avec les entreprises qui tiendront un stand à l’Hôtel Batelière. Au programme du Salon :+ Des entretiens de recrutement de candidats présélectionnés+ Des échanges sur rendez-vous entre candidats et professionnels+ Des événements sur-mesure : After Work, conférences thématiques…+ Un espace d’échanges professionnels pour développer son réseau+ Une valorisation de l’offre de services et des recrutements dédiés aux cadres.