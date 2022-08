Mayotte : fin d’une visite sécuritaire de trois jours pour Gérald Darmanin Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

La visite de trois jours, du 21 au 23 août, sur l’île de Mayotte du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer vient boucler l’été ultra-sécuritaire de Gérald Darmanin. Car il a surtout été question d’insécurité et d’immigration. Des annonces chocs sur le droit du sol ou la prise en charge des mineurs délinquants ont notamment été faites. Après avoir visité les Antilles, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte ces deux derniers mois, le tour de la Guyane est sans nul doute inscrit à l’agenda. Ce mardi 23 août, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer est reparti vers Paris au…