Mercredi, les bacheliers planchent sur la philo !

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La philosophie fait le plus souvent son entrée dans les programmes en dernière année de lycée. Peu connue, cette matière est imprégnée de clichés et de préjugés. Samuel Pélissier, professeur de philosophie aux lycées Yves Leborgne de Sainte-Anne et Faustin Fléret de Morne-à-l’Eau, titulaire d’un DEA en philosophie et d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé nous donne son point de vue.

Samuel Pélissier explique que beaucoup d’élèves appréhendent cette épreuve de philosophie. « La philo fait peur et, en début d’année, il faut les rassurer en leur expliquant ce qu’est la philosophie et ce que cette matière peut leur apporter. Il faut ensuite très vite se mettre en condition pour le baccalauréat. » Samuel Pélissier enseigne en lycée depuis 10 ans. Cet enseignement développe l’esprit critique La philosophie permet d’aborder des notions essentielles pour la construction d’un…



France-Antilles Guadeloupe

1163 mots – 14.06.2022