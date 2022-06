Methi’S, la liberté de penser en héritage

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La chanteuse Methi’S est femme passionnée qui célèbre sa liberté de penser. À l’occasion de la fête des pères, elle lève le voile sur un homme qui reste un pilier dans sa vie, son père.

Ce dimanche est l’occasion de mettre les pères à l’honneur, y compris ceux qui ne sont plus là. Methi’S a perdu son père en 2007. Pourtant quand la jeune femme parle de lui, c’est avec le sourire aux lèvres. Cela n’a pas toujours été le cas. “Pendant des années après son décès, cela a été très dur. La fête des pères était une journée que je bannissais totalement”, raconte la chanteuse. Les années passant, Methi’S se réconcilie avec ce jour : “C’est redevenu un moment hyper intéressant où je vais chercher à me rappeler les bons souvenirs.” La jeune femme ressort les albums et prend le temps de regarder les photos. Très active sur les réseaux sociaux, elle n’hésite pas à s’emparer de ces plateformes pour rendre hommage à son père. “Je le célèbre à fond. Je suis très fière de la faire exister à travers moi, la façon dont je vis tous les jours.”

“C’est quelqu’un à qui j’ai pu dire les choses franchement”

Même s’ils avaient des tempéraments différents, Methi’S a toujours eu une relation très forte avec son père, Rodolphe. “C’est quelqu’un à qui j’ai pu dire les choses franchement.” Methi’S garde le souvenir d’un papa poule hyper protecteur.” J’entends beaucoup en Guadeloupe, les gens dire “Papa pas présent”. Moi, j’ai eu beaucoup de chance d’avoir un père très présent depuis toujours qui a participé pleinement à mon éducation et à mon épanouissement aussi. Methi’S grandit entre l’Hexagone et la Guadeloupe, entourée d’une grande famille d’une fratrie de cinq.” Si on l’avait écouté, on aurait été beaucoup plus nombreux mais c’est ma mère qui a dit stop”, plaisante la chanteuse. Rodolphe avait une approche remarquable de l’éducation. Methi’S n’a pas traditionnellement été scolarisée. Elle a suivi des cours par correspondance “à cause et grâce à” à ce papa protecteur. “Il a toujours voulu énormément me protéger de tout ce qui se passait dehors.” Cette scolarisation non conventionnelle a ouvert de nouvelles perspectives à Methi’S. Elle étudiait le matin et consacrait ses après-midis à faire ce qu’elle affectionne. Athlétisme, natation, patinage artistique et bien évidemment la musique, la jeune fille multiplie les activités. “Il m’a offert le temps de faire ce que j’aimais.”

Un papa très câlin

Même si ce n’est pas son père qui l’a introduit à la musique, le rôle qu’a joué Rodolphe a été primordial dans la vie de Methi’S. Il a toujours poussé sa fille à s’ouvrir faire ce qu’elle aime d’abord. “Je me suis battue pour faire ce que j’aime en priorité. Et ça va vient vraiment de lui parce qu’il a toujours fonctionné comme ça. C’est quelqu’un qui était très libre dans sa tête et qui m’a offert cette liberté. C’était quelqu’un d’atypique qui ne rentrait pas dans les codes de la société.”

La chanteuse raconte que son père a toujours choisi ses propres codes et lui a transmis cette partition dans son éducation. “C’est quelque chose que je vis tous les jours. Là où j’ai clairement pris son caractère, c’est dans cette autonomie de pensée. Et c’est pour ça qu’il m’accompagne encore.”

Ce papa un brin rebelle mais ferme n’hésitait pas à communiquer son amour à sa fille. “C’était quelqu’un de câlin, de démonstratif dans son amour, ce dont on parle peu des pères aux Antilles”, s’attendrit-elle.

Alors, ce dimanche, comme elle a pris l’habitude depuis quelques années, Methi’S célèbrera son père disparu mais tellement présent.

La chanteuse guadeloupéenne s’est réconciliée avec la fête des pères.- DR