Mibi, la revue des psychologues des Antilles, change de vitesse

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le périodique qui se veut « ouvert aux champs des sciences humaines », a publié cette rentrée son cinquième numéro, consacré à la question du trauma, avec notamment un texte de l’anthropologue Thierry L’Étang.

Peu connue du grand public, la revue Mibi existe

pourtant depuis un quart de siècle dans le paysage éditorial

martiniquais : le premier numéro de cette revue caribéenne de

psychologie a été publié il y a 26 ans, en 1996. « C’est

une revue des psychologues, mais dont la définition des thèmes est

plus large que la psychologie », explique Victor Lina, membre

et ancien président de l’Association des psychologues de Martinique

(APM). En effet, ajoute l’actuel rédacteur en chef et directeur de

la publication de la revue psychologique, le périodique a déjà fait

intervenir des philosophes comme René Ménil, des artistes ou encore

des sociologues comme André Lucrèce. En somme, Mibi se définit

comme « une revue ouverte aux champs des sciences humaines,

mais qui est à l’initiative de l’association des psychologues de la

Martinique », selon son rédacteur en chef.

Originellement purement martiniquaise, la

publication s’est, au fil du temps, élargie à « l’ensemble de

l’espace géographique de la Caraïbe, et en particulier, à l’espace

géographique et linguistique francophone et créolophone, incluant

Haïti, la Dominique, Sainte-Lucie, la Martinique, la Guadeloupe et

la Guyane », ajoute Victor Lina, qui dit en outre ne pas être

« fermé » à ce qu’il y ait « un ou deux articles

réalisés par des anglophones, par exemple des Dominiquais ou des

Saint-Luciens, mais aussi, pourquoi pas, des Barbadi