Mois Sans Tabac : « Les ex-fumeurs doivent être accompagnés »

Par Diane Pezeron Dubois

L’année dernière, 226 personnes se sont inscrites en Guadeloupe. • SHUTTERSTOCK

La 7e édition du Mois sans tabac a débuté au début du mois de novembre en Guadeloupe. Au programme : animations et discussions afin d’aider les fumeurs dans leurs démarches.

Écraser sa dernière cigarette ? Un geste espéré ou

redouté pour les fumeurs et que les professionnels de santé

encouragent ce mois de novembre. Le Mois sans Tabac a bel et bien

commencé avec l’objectif de montrer aux fumeurs qu’ils ne sont pas

seuls. En Guadeloupe, 5 initiatives locales ont lieu pendant le

mois afin de réunir et sensibiliser la population. Au programme :

des stand d’informations et de sensibilisation, des réunions ou

encore des ateliers sportifs sont proposés, de quoi mêler arrêt du

tabac et amusement.

“Il faut être positif dans ce défi et ne pas

se décourager”

Mathilde Champare, qui travaille à l’instance

d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) affirme que les

fumeurs doivent être encouragés et