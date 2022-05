Mon espace santé, le carnet de santé nouvelle génération

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Lancé en janvier 2022, Mon espace santé est un espace numérique personnel et sécurisé proposé par l’Assurance maladie et le ministère de la Santé. Il a pour vocation de devenir le carnet de santé numérique interactif de tous les assurés. Grâce à ce nouveau service public, le patient est plus que jamais acteur de sa santé. Il permet à chacun de stocker et de partager ses données comme ses documents de santé en toute sécurité, dans l’optique d’une meilleure prise en charge.

Le numérique facilite aujourd’hui le quotidien, y compris dans la santé. Les innovations et les nouveaux services se multiplient. Les rendez-vous médicaux peuvent être pris via des applications, la téléconsultation est une alternative lorsqu’il n’est pas nécessaire de se déplacer chez le médecin, un dispositif de télésurveillance peut permettre qu’une partie du suivi médical soit réalisé à distance. C’est pourquoi l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé mettent à disposition de…



