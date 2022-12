Mondial: victorieuse des Pays-Bas aux tirs au but, l’Argentine en demi-finale contre la Croatie

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Malgré le génie de Lionel Messi, auteur d’une passe décisive et d’un but sur penalty, l’Argentine est passée tout près de la catastrophe face aux Pays-Bas, qui ont arraché une égalisation inespérée avant de s’incliner aux tirs au but (1-1 après prolongation, 4-3 tab), ce vendredi à Doha.