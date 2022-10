Monica Delanay dort en prison

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Samedi 1 Octobre 2022 – 10h41

Huit ans de détention pour Monica Delaney, reconnue coupable d’avoir volontairement commis des violences ayant entrainé la mort de son compagnon, sans intention de la donner. Celle qui était arrivée libre au tribunal, sous contrôle judiciaire, a été incarcérée dès vendredi soir.

Pour le dernier jour d’audience au assises, l’expert psychiatre a nuancé son pronostic concernant Monica Delaney, accusée d’avoir tué involontairement son compagnon avec une assiette. Et ce, après avoir appris que l’accusée avait commis deux nouveaux actes de violence aggravée après les faits et alors qu’elle était sous contrôle judiciaire. Il ne fait aucun doute que cette personne dira-t-il a du mal à maitriser ses pulsions et ses réactions surdimensionnées. On a ensuite entendu Monica Delaney sur les faits. Elle a maintenu qu’elle n’avait pas voulu tuer la victime. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui lui est reproché. En revanche ce sont bien des coups mortels. Aussi pour tenter de se justifier elle va une nouvelle fois changer de version : finalement la victime n’aurait pas donné de coup de pied à son fils et non il n’a pas envoyé le premier une assiette. Mise face à ses contradictions, elle aura du mal à sembler crédible.