Nanm an nou va commencer ses permanences

Les Abymes

Après une première action tournée vers le grand public le mois dernier, la toute jeune association Namn an nou met en place des permanences dans deux points de rendez-vous, aux Abymes et à Basse-Terre, une fois par mois.

Faye Pergent, naturopathe, et Megguy Brudey, consultante sur les questions liées à la périnatalité et à la parentalité, ont organisé le mois dernier un groupe de parole très intimiste. Les deux sont à l’origine de la création de « Nanm an nou », association dont le but est d’écouter, de répondre aux questions et d’accompagner les familles touchées par le deuil périnatal. Cette première organisation était une manière de démarrer leurs activités associatives auprès de…