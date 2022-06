Netball : la Guadeloupe prête à accueillir la Caraïbe

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Jeux de la Caraïbe

Les 25, 26 et 27 mai derniers, la sélection guadeloupéenne de netball a reçu la sélection dominiquaise pour une série de démonstrations grand public et des matchs amicaux à Fouillole. L’occasion pour la discipline de se faire connaitre, à un mois du début des Jeux de la Caraïbe dans l’archipel.

Pour Suzanne Augustine, la présidente de Guadeloupe Netball Association, c’est un nouveau challenge, « nous avons relevé le défi et nous continuons de gravir les montagnes. On veut vraiment que les Guadeloupéens découvrent et apprécient le netball. Notre objectif est de montrer que même si nous pratiquons ce sport depuis peu, en Guadeloupe nous savons mettre l’ambiance. Et je tiens à rappeler que tous les matchs seront gratuits au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg ».

Pour Julien…