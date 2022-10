Nicolas Gillet, l’homme de la mer

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Arrivé à bord d’un bateau à l’âge de 4 ans, Nicolas Gillet a grandi en Martinique où il pratique le catamaran de sport, la yole ronde et la voile radiocommandée. Et pour se changer les idées, au niveau professionnel, il possède une entreprise de construction et de réparation de… bateaux !

Les bateaux et la mer sont incontestablement deux passions de Nicolas Gillet. Il a quatre ans lorsqu’il débarque en Martinique du bateau construit par ses parents. La famille vivra dix ans à bord et le jeune Nicolas a déjà « le virus » de la mer et des bateaux. Il débute l’apprentissage de la voile à bord d’un optimist pour être aujourd’hui un pratiquant chevronné de catamaran de sport. Il a par exemple été plusieurs fois champion de Martinique de la discipline, a terminé 3e du Martinique Cata Raid, et parmi les 20 premiers de la Saint-Barth Cata Cup qui réunit chaque année une cinquantaine de participants dont les 15 meilleurs mondiaux. Il est d’ailleurs dans une phase active de la préparation de cette compétition qui se déroulera au mois de novembre, et du Martinique Cata Raid, en janvier. Il a comme équipier Nicolas Poix.

Et lors de ses entraînements, Nicolas Gillet a souvent rencontré sur la mer l’équipage de Sara/Autodistribution qui se prépare également. Six mois avant le Tour, on lui propose d’embarquer à bord de la yole et il devient l’écoute de la yole marinoise. « Il n’y a eu aucun problème à intégrer l’équipage, nous parlons le même langage. » Ce coup d’essai transformé en coup de maître se confirme puisque les Marinois remportent également le Tour 2022. « Pour les taquiner, je leur dis que je suis le seul à avoir participé à deux tours et à les avoir remporté ! » Cette année 2019 sert décidément de déclic à Nicolas Gillet qui assiste à une course de voiliers radiocommandés (VRC) à Fort-de-France. Il décide d’acheter un bateau, tout comme son copain Ian Girod, pratiquant de planche à voile. « Les régates de VRC nécessitent un super niveau de réglage, de tactique, de contrôle de course. Cette pratique est complémentaire avec les yoles rondes et les catas de sport ». Les deux amis ont rapidement progressé et ont obtenu un classement honorable pour leur première participation au championnat de France avec respectivement une 17e et une 19e place.

Constructeur et réparateur de bateaux

Et comme certaines personnes ont des journées qui durent plus que 24 heures, Nicolas Gillet est avant tout un chef d’entreprise : « J’ai un chantier naval de réparation et de construction de bateaux. Nous construisons des bateaux de 30 pieds à moteur pour des professionnels qui effectuent des sorties en mer. Nous venons également de construire un catamaran de 45 pieds équipé d’un moteur électrique ». L’activité de son entreprise rencontre un tel succès qu’il a actuellement un projet plus ambitieux qui « nécessite de trouver un plus gros terrain ».

Son activité professionnelle a également été une bénédiction pour l’association Yole Net 2000 à laquelle il apporte son expérience de professionnel de la mer. Il a également peint la yole pour le dernier Tour et préparé des mâts. Comment fait-il pour gérer sa carrière professionnelle et ses différentes passions de « voileux » ? « Cela demande de l’organisation. Il faut savoir jongler pour s’entraîner. En fait cela dépend du calendrier des compétitions. » Autrement dit, actuellement, Nicolas Gillet est branché 100% cata sport jusqu’au début de l’année prochaine. Ensuite, il préparera les championnats de France de VRC et enfin le prochain Tour de Martinique des yoles rondes sur lequel il espère bien demeurer invaincu !

Nicolas Gillet prépare actuellement sa prochaine participation à la Saint Barth Cata Cup, avec Nicolas Poix. – Photo DR