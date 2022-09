« On est loin du compte pour assurer la sécurité en Martinique »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La Martinique déplore 2 nouveaux homicides en 4 jours et 22 meurtres depuis le début de l’année. Justice et police déclarent, une fois de plus, manquer de moyens humains et matériels pour lutter contre les homicides, le trafic d’armes et de stupéfiants. La situation s’aggrave sans cesse, d’après la procureure de la République de Fort-de-France.

Dimanche dernier, vers 3h du matin, un homme de 33 ans, originaire de Sainte-Lucie, a été tué par arme à feu, lors d’une soirée, près d’un bar. Il a reçu trois balles à la poitrine au quartier Bas-Mission, au Lamentin. Et une femme du même âge a pris une balle dans le pied. Selon des témoins, le Saint-Lucien discutait avec une personne, qui a tiré 4 balles avec une arme de poing. Ils n’ont pas entendu de dispute. L’auteur présumé est en fuite. Une enquête est en cours. Les…



France-Antilles Martinique

951 mots – 27.09.2022