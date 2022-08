Onde tropicale numéro 27 : retour en jaune

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

ND avec L.E.

Dimanche 21 Août 2022 – 10h18

Ce dimanche matin la Guadeloupe est de retour en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Il faut rester prudent car des pluies sont tombées jusqu’à 150 mm à Sainte-Rose. Le phénomène n’est pas terminé. Prochain bulletin à 17 heures.

Notre archipel connaît une panne d’alizé aujourd’hui à l’arrière de l’onde tropicale n°27. C’est la raison pour laquelle le phénomène pluvieux nous concerne en ce dimanche.Météo France Guadeloupe rappelle dans un communiqué : “Le temps reste humide et instable. Même si le soleil fait de belles apparitions, les nuages sont parfois menaçants et apportent localement de fortes averses parfois orageuses, notamment entre les Grands Fonds et le Nord de la Basse-Terre en passant par la région pointoise ainsi que vers les Saintes et la pointe Sud de la Basse-Terre.Des cumuls de pluie importants peuvent se produire en peu de temps, prudence.Les averses persistent la nuit prochaine sur l’Est de la Basse-Terre.”

Avec le passage d’une nouvelle onde tropicale, la Guadeloupe est passée en vigilance orange samedi en fin de journée. De fortes pluies et orages qui ont marqué un début d’inondations notamment du côté de la Boucan, à Sainte-Rose. Pour rappel samedi un week-end pluvieux a été annoncé par Météo France. En cause, le passage de l’onde tropicale numéro 27 entraînant des épisodes pluvieux sur l’archipel. Tout d’abord placé en vigilance jaune à la pause méridienne, la Guadeloupe est désormais en vigilance orange pour fortes pluies et orages.

Intervention des secours à Sainte-Rose

Du côté de la Petite rivière de la Boucan à Sainte-Rose, les précipitations ont provoqué une montée des eaux au niveau de Navarre et des cités du secteur; bloquant par la même occasion la circulation dans les deux sens.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus en début d’après-midi afin de secourir le conducteur d’un véhicule échoué dans un canal. L’homme est heureusement indemne. La décrue est en cours.