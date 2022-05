Opération judiciaire d’envergure : deux hommes interpellés dans la nuit au Robert

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Deux hommes ont été interpellés hier soir (mardi 17 mai) quartier Fonds Nicolas lors d’une opération menée par la gendarmerie, avec le renfort de la police nationale et de l’hélicoptère.

Les riverains de Fonds Nicolas au Robert ont été surpris hier soir d’un tel déploiement de forces dans leur quartier : effectifs de gendarmerie, maître-chiens de la police nationale, hélicoptère Griffon 972… Pendant plusieurs heures, une opération d’envergure a été menée troublant la tranquillité du quartier.

Deux personnes ont été interpellées dans un domicile encerclé par les équipes d’intervention de la gendarmerie. Sur place, contrairement à nos premiers éléments, aucune arme n’aurait été trouvée assure le parquet, mais les gendarmes ont mis la main sur de nombreuses munitions ainsi que de la drogue, d’après nos éléments.



« Aucun lien établi en l’état »

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et sont toujours entendus dans le cadre de cette affaire.

Depuis plusieurs jours, les autorités sont lancées à la recherche de criminels ayant fait deux morts par balles au Marigot et à Grand-Rivière, même si, selon un communiqué de la procureure daté de ce mardi, aucun lien ne permet ” en l’état ” de relier les deux affaires et l’ensemble des faits enregistrés entre le 11 et le 13 mai.

À ce stade non plus, confirme Clarisse Taron, la procureure de la République de Fort-de-France, ” aucun lien qui ne soit établi en l’état entre les interpellations faites ” au Robert et les crimes récemment commis dans le nord-atlantique.