Opération policière contre les « rodéos urbains » aux Abymes

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Samedi 13 Août 2022 – 14h19

La police nationale a procédé hier soir à une opération de contrôle de grande envergure contre les « rodéos urbains ».

Contrôle Dothémare – Police nationale de Guadeloupe

Ce vendredi (12 août) dans la soirée, les policiers de la DTPN (Direction Territoriale de la Police Nationale) de la Guadeloupe ont mené un contrôle routier visant à lutter contre les rodéos urbains.Cette opération s’est déroulée sur le boulevard Daniel Marsin aux Abymes entre deux ronds point.Lors de cette opération d’envergure, 30 personnes et 40 véhicules ont été contrôlés.De nombreuses infractions ont été relevées, telles que: vitesse excessive, défaut d’assurance, non présentation du permis de conduire, défaut du contrôle technique, port et transport d’une arme de catégorie D.Le conducteur d’une voiture a été placé en garde à vue et une enquête en flagrant délit a été ouverte contre 8 automobilistes pour la participation à un rodéo urbain.La DTPN a annoncé une intensification des contrôles afin de lutter contre ce phénomène.

Rappel de la loi

Le rodéo urbain, en deux roues, en voiture ou en quad est strictement interdit. Ce délit est passible de 1 à 5 ans d’emprisonnement et de 15000 à 75 000 euros d’amende.La peine peut être complétée par une suspension du permis de conduire pendant trois ans maximum, de travaux d’intérêt général voire de la confiscation du véhicule dont le conducteur s’est servi pour commettre ce délit.