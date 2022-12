Otage depuis 20 mois, le journaliste Olivier Dubois dans le silence total

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Olivier Dubois, journaliste français retenu le plus longtemps en otage depuis une trentaine d’années, reste dans le silence total depuis maintenant plusieurs mois.

Les mois s’écoulent et le silence est long. Vingt mois après le début de la captivité d’Olivier Dubois, la Martinique n’oublie pas ce journaliste franciscain, retenu en otage au Mali par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance jihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Ce jeudi 8 décembre 2022 marque les vingt mois ou six cent neuf jours de captivité pour le français. Il est, on le rappelle, le journaliste dont la captivité est la plus longue depuis trente ans (lors de l’affaire des otages du Liban).

Le comité de soutien #FreeOlivierDubois a lancé une action pour montrer de la solidarité au journaliste en captivité. Il s’agit d’un ruban symbolique « Je n’oublie pas #FreeOlivierDubois », disponible gratuitement sur commande.

La commande se fait par voie postale. Il suffit d’envoyer nom et adresse du bénéficiaire à : Comité de soutien #FreeOlivier Dubois, Club de la presse et de la communication de Metz-Lorraine, 5 Place de la Comédie, 57000, Metz.

Olivier Dubois avait donné signe de vie pour la dernière fois en mars 2022 via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Nous n’oublions pas notre confrère.