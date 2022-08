Pas de séisme sous la Pelée cette semaine encore

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

RISQUES MAJEURS

Samedi 13 Août 2022 – 10h03

Lors des phases de réactivation volcanique, des périodes de plus forte activité sismique alternent souvent avec des phases de sismicité plus faible. Il semble que nous soyons dans cette phase faible.

Entre le 5 août et le 12 août, aucun séisme de type volcano-tectonique n’a été enregistré par l’OVSM, l’Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique. Durant la période de ce rapport, l’OVSM a cependant enregistré 1 séisme de type hybride de magnitude égale à 1.8, localisé à environ 33 km de profondeur sous la surface. Ce signal contenant des basses fréquences est associé à la présence de fluides à l’intérieur de la plaque Caraïbe située sous l’édifice volcanique. Ce séisme n’a pas été ressenti par la population.

Lors des phases de réactivation volcanique, des périodes de plus forte activité sismique alternent souvent avec des phases de sismicité plus faible. Depuis le début de la réactivation du système hydrothermal-magmatique (fin 2018), l’OVSM n’a pas enregistré de séismes d’origine volcanique lors du mois de mai 2019 et moins de 3 séismes en octobre 2019 et août 2020.

Une extension de deux zones de végétation détériorée situées entre le Morne Plumé et la rivière Chaude a été constatée lors de survols héliportés réalisés le 9 février et le 5 mai avec le soutien du Dragon 972, et confirmée par analyse d’images satellites et d’un drone (survol du 11 mai).

Le niveau d’alerte reste jaune, c’est-à-dire vigilance.