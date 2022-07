Pascaline Duchène remporte la 2e étape du Tour féminin à Petit-Canal

Tour de Guadeloupe féminin

Pascaline Duchène (La Défense) s’est imposée de quelques roues devant le peloton, ce vendredi 29 juillet à Gros-Cap Petit-Canal. La maillot jaune conserve donc sa place de leader au terme d’une 2e étape sans grands éclats et où le peloton a roulé sur un rythme de sénateurs.

Sur ce circuit plat et venteux de Petit-Canal, la course a été un peu plus animée que la veille, sans toutefois avoir vu d’échappée se former. Le peloton, bien contrôlé par les coéquipières de la maillot jaune, a roulé très tranquillement, pensant sûrement que des coureuses tenteraient de sortir. “C’était une course plus belle par rapport à hier car il y a eu plus d’attaque de là part de nos concurrentes” constate la maillot jaune Pascaline Duchène. ” Le but pour moi, c’était de rester au…