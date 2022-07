Patrick Karam vend son projet de la maison des Outre-Mer à Paris

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Barouds d’honneur pour le vice-président de la région Ile de France, Patrick Karam, après la déroute des républicains (LR) à l’élection présidentielle et aux législatives. Il confirme la phase deux du pré-projet de la cité des Outre-mer dans le 13e arrondissement de Paris en lieu et place du lycée professionnel Lazare Ponticelli qui sera financé entièrement par la région Ile de France par un budget de plus de 25 millions d’euros.

Le bras droit de Valérie Pécresse à la région Ile de France à procédé à une visite de l’établissement qui n’accueille plus des lycéens à un groupe d’une trentaine d’association ultramarine qui ont participé à l’étude d’aménagement intérieur du bâtiment et du site. Sachant que le projet reste toujours une promesse. Car les études de faisabilité sont loin d’être validées. Cette cité des Outre-Mer, en ce lieu, devrait avoir un usage le plus important possible. La région d’ile de France,…



