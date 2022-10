Pièces détachées : pénurie et flambée des prix

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Entre la crise sanitaire, la pénurie de semi-conducteurs, la guerre en Ukraine et l’inflation, le marché de l’automobile fait face à une flambée des prix et à un manque de pièces détachées. La Martinique n’y échappe pas, mais résiste tant bien que mal. Illustration.

Des crises successives qui déstabilisent le marché automobile

Crise du Covid-19 (depuis mars 2020), confinements successifs dans le monde et encore plus en Chine, pénurie de semi-conducteurs (depuis début 2021), guerre en Ukraine (depuis le 24 février 2022), inflation… La succession et la superposition des crises mondiales pèsent lourdement sur le marché automobile. Cette année, le prix des pièces détachées automobiles a augmenté de près de 10%, selon les chiffres de Sécurité et Réparation…