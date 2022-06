Pierre Laba, réalisateur du brassage culturel

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Martiniquais originaire de Bezaudin, à Sainte-Marie, Pierre Laba vit depuis une vingtaine d’années en Côte d’Ivoire. Il est de retour au pays pour porter un nouveau projet…

Devenir réalisateur, son rêve d’enfant a perduré même si dans le terroir du Nord Atlantique, il était entouré d’agriculteurs, profession ses propres parents. Sûr de son choix, le jeune Pïerre fait une formation à l’Omdac avec Yves Marie-Céraline, enchaine des stages à RFO (ancien nom de Martinique La 1ère), puis il part ” en France ” faire des études de Son et Lumière à LASER. Il voulait être cinéaste mais je n’avais pas encore la porte, la voie pour y arriver. À Paris, après avoir fait Europe 1, cette envie s’est faite plus pressante encore. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, le voici de retour avec sa casquette de réalisateur au pays natal.

Pierre Laba- photos © TOCH Productions

Pierre Laba, vous vous apprêtez à tourner une série entre la Cote d’Ivoire et la Martinique. Qu’est-ce qui vous motive ?

Je ne suis plus jeune mais je me dis qu’être jeune, montrer à nos enfants qu’ils peuvent aller très haut, elle est ma devise. Tout lapòt ki fèmen fok nou sa ouvè yo épi sa nou sa fè “. Les télés m’ont demandé si je suis capable de réaliser ce projet. J’ai répondu : je peux mais pas comme vous voulez, c’est comme moi je veux. Mon objectif est de faire passer mon travail en Martinique. J’ai envoyé des courriers partout en Martinique, personne ne m’a répondu. Je n’en veux à personne, c’est normal puisqu’on ne me connait pas.

Faisons donc connaissance. Quand vous étiez jeune, aviez-vous des réalisateurs que vous admiriez particulièrement à l’époque ?

J’appréciais davantage les comédiens. Je regardais le jeu et la technicité des acteurs, par exemple Woody Allen qui fait un travail personnel sur lui-même ou même Louis de Funès. Il y a aussi Darry Cowl, un acteur que les gens ne connaissent pas beaucoup que j’aimais bien.

Pourtant vous commencez par faire d’abord, des documentaires sur des tournées d’artistes…

Effectivement, avec des groupes comme Koffi Olomidé, Papa Wemba, Awilo Longomba, Extra Musica. Et puis, je suis parti pour trois jours en Côte d’Ivoire. C’est là que l’aventure a commencé. Alpha Blondy m’a demandé de lui faire un clip, ” Le voleur de la République ” qu’il a apprécié, puis un deuxième pour un groupe qu’il produit, Les Reines Mères. Finalement, il m’a dit : ” puisque tu es là, pourquoi ne pas faire une petite tournée…qui a duré douze ans (rires). Chaque fois je dis que je n’ai pas voulu aller en Afrique mais c’est elle qui m’a appelé. “

Votre carrière de réalisateur a pris un autre tournant là-bas. Racontez-nous cela.

Quand nous partions en tournée, les gens pensaient qu’Alpha Blondy était Jamaïquain. Cela m’a donné l’idée de faire des documentaires sur la Côte d’Ivoire. En plus il y avait la crise en Côte d’Ivoire, la guerre que l’on a connue. Et les Martiniquais me posaient la question ” Ki manniè bagay-la yé laba-a. La ni ladjè, la ni lion ka manjé moun… ” Je me suis dit : arrêtons le

cinéma. Et j’ai commencé à faire de petits reportages sur la beauté de la Côte d’Ivoire. Puis ça s’est élargie à celle de l’Afrique au sens plus large. Ce n’est qu’après que je suis passé aux films qui ont eu beaucoup de succès.

A une période, toutes les alles étaient fermées, personne n’allait au cinéma. Un jour j’ai eu l’inspiration de faire un film sur le ” Coupé-décalé “. J’étais venu en vacances en Martinique et un de mes amis m’a appelé pour me dire ” nou pa ka konprann, sal-a plen “. Je leur ai dit d’envoyer une photo et c’était effectivement rempli de monde. Le patron de la salle se demandait ce que j’avais fait, mais en fait je n’avais rien fait d’autre que mettre en images ce que je voyais tous les jours.

Pierre Laba- photos © TOCH Productions

Beaucoup de vos films sont des comédies. Pourquoi ce choix ?

C’est un cinéma plus complexe et c’est surtout un genre où je peux véhiculer toutes sortes de messages sans vexer quiconque. Pour exemple mon deuxième long métrage pour lequel j’ai reçu un prix, ” Danger permanent “. À l’avant-première, j’ai invité le ministre de la Culture, celui de la Défense, le directeur de la Police et j’étais un peu anxieux de leur réaction. Le chef de la police m’a dit ” Félicitations, vous avez osé dire tout haut ce que nous pensons tout bas “. Et ce film a eu un grand succès. Il m’a permis de dire à l’Occident d’arrêter de faire des coups d’État en Afrique parce que c’est cela qui dégénère et crée de l’insécurité en Afrique. J’y montre également le laxisme des policiers et des hommes politiques avec humour. J’ai eu le prix de la Ville lors d’un festival à Ouagadougou.