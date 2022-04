Plantons des arbres fruitiers

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

O Natirel

Les Antilles sont riches d’un patrimoine d’arbres fruitiers réunissant plus de 125 espèces mais peu d’entre elles sont mises à l’honneur. Comment les planter pour mieux faire persister les espèces ? Voilà donc quelques conseils.

Si nous avons tous intérêt à planter des arbres et plus particulièrement à mettre en place un verger, il faudra néanmoins orienter le choix des espèces en fonction de la spécificité du sol. Le sol idéal, pour des arbres fruitiers devrait être profond, léger, bien drainé, fertile et avec un PH plutôt acide, entre 5,5 et 7,5. Nous devons tenir compte de ces caractéristiques pour nous assurer d’une croissance maximale de nos plantations, pour autant, dans le but d’une consommation familiale, nul…