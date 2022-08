Pluie d’étoiles filantes et soleil au zénith ce samedi

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Si le ciel est bien dégagé, la population pourra assister à une pluie d’étoiles filantes, nommées « Perséides », dans la nuit du 12 au 13 août.

Les Perséides sont des poussières résiduelles de la comète 109P/Swift-Tuttle qui décrit son orbite autour du Soleil en 133 ans et dont le dernier passage au voisinage de la Terre a eu lieu en décembre 1992 (prochain passage en juillet 2126). « Mais il n’est pas exclu qu’elles se manifestent les nuits précédentes et suivantes », explique Emile Bidoux, le président du Club de découverte des sciences astronomiques.

Les spécialistes annoncent un maximum de 100 à 110 météores par heure, au moment du pic, dans les conditions optimales d’observation. En réalité, il ne faut pas espérer voir plus de 50 à 75 météores par heure, prévient le passionné d’astronomie. « On aura de meilleures chances de les observer en regardant le ciel en deuxième partie de nuit car elles semblent émerger de la constellation de Persée, d’où leur nom, qui se lève vers minuit et passe au méridien de la Martinique à 6 heures du matin. À noter cependant que la Lune sera gênante. En effet, la pleine lune aura eu lieu le 11 août et dans la nuit du 12 au 13 août, 98% de son disque sera éclairé par le Soleil. Elle se lèvera à 19h21 le 12 pour se coucher à 7h16 le 13. Vers 1 heure du matin le 13 on pourra observer les planètes Mars, Jupiter et Saturne. »

Autre événement astronomique du 13 août, le Soleil passe au zénith de la Martinique à 12h09. On rappelle que ce phénomène qui ne s’observe que dans la zone intertropicale, c’est-à-dire entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, a permis à Ératosthène, savant égyptien, de déterminer avec une bonne précision le rayon de la Terre il y a plus de 2 200 ans.