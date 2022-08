Pluies et orages : la Martinique passe en vigilance jaune

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Ce samedi après-midi, Météo France place notre île en niveau de vigilance jaune. Les pluies devraient durer jusqu’à lundi, avec une accalmie dimanche cependant.

Une masse d’air est humide et instable à l’arrière de l’onde tropicale qui a traversé l’Arc des Petites Antilles la nuit dernière, précise Météo France dans son bulletin de ce samedi fin d’après-midi. La faiblesse du vent augmente le risque de fortes averses à proximité du relief. Cela conduit au passage en vigilance jaune. La Guadeloupe est, elle, en vigilance orange.

Prévisions

Des averses de bonne intensité localement orageuses sont encore attendues, en soirée et la nuit prochaine. Des cumuls de 40 à 50 mm en 3h et de 70 à 100 mm en 12 heures sont possibles. Si une accalmie temporaire se dessine en matinée de demain, les averses localement marquées devraient être de nouveau d’actualité dès la mi-journée et l’après-midi, surtout sur le relief et sur la côte caraïbe. La nuit de dimanche à lundi, les averses reviennent sur l’ensemble du département.

Données observées

Région Fond-Saint -Denis/Saint-Pierre/Morne rouge : 50 à 80 mm en 6 heures.

Recommandations

Renseignez vous sur les conditions météorologiques :

– Si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,

– Si vous ou vos activités sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer.

En cas d’orage, évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas dans une zone boisée.

En cas de fortes pluies, soyez très prudent à proximité des cours d’eau . Les passages de gué peuvent devenir vite très dangereux. Attention à leurs traversées.