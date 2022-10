Pluies et orages : nouvelle  vigilance Jaune ce dimanche

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dimanche 9 Octobre 2022 – 07h09

Des pluies fréquentes et localement orageuses intéresseront la Martinique aujourd’hui, selon le dernier bulletin de Météo France.

Situation actuelle

Une masse d’air humide et instable circule actuellement sur les Petites Antilles, avec des averses accompagnées localement d’orages.

Un environnement météorologique favorable en altitude va permettre l’intensification de cellules orageuses en journée.

Prévisions

Des pluies fréquentes et localement orageuses intéresseront la Martinique aujourd’hui. Un pic d’intensité des précipitations est attendu en cours d’après-midi avec des averses localement intenses. De plus le vent faiblit en cours de journée, et limitera donc la circulation rapide de ces averses.

De forts cumuls sur une courte période sont donc possibles. Ils pourront atteindre localement les 50 à 80mm en 3 heures.

Les averses se font progressivement plus rares et moins intenses en soirée et encore plus au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Données observées

Au cours des 3 dernières heures le radar de Martinique a estime des cumuls de 25mm vers les Anses d’Arlet.