Plus de 200 Guadeloupéennes recrutées pour être domestiques au Canada

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Dans le cadre du projet international « Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord 1640-1940 » porté par l’université Saint-Boniface au Canada, Monique Milia-Marie-Luce, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l’université des Antilles est en Guadeloupe et se penche sur l’histoire de femmes et quelques hommes ayant été recrutés dans l’archipel pour le Canada entre 1910 et 1911, afin d’y être domestiques.

Pourquoi des Guadeloupéennes ? Elles ont été recrutées principalement pour le Québec où on recherchait des domestiques sachant parler français et catholiques. Il faut dès lors s’interroger sur leur recrutement, car le Canada de l’époque, qui manque pourtant de main-d’œuvre, limite officiellement l’entrée des Asiatiques et des Noirs. Comment sont-elles parties et comment s’est déroulé le voyage ? Ce sont des recrutements privés à l’initiative de l’ancien consul américain en poste en…



572 mots – 12.08.2022