Plusieurs jours sans ramassage des encombrants à Sainte-Anne avant une action en urgence

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Sainte-Anne

Les déchets s’accumulent aux abords des maisons. Incivilités, problèmes de ramassage, de bennes en nombre suffisant, de salubrité Les encombrants ne seront de toutes façons plus ramassés par la Carl dans les communes qui ont sur leur territoire une déchetterie. Même si une reprise partielle a été observée en fin de semaine dernière

Les micro-crèches Yes we like et Les petits princes sont implantées dans le même édifice du paisible quartier de Marly. En tout, 24 bambins sont accueillis pour permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le quartier de Marly se compose de bâtiments contenant des logements sociaux d’un côté et d’un lotissement de maisons individuelles. Tout ce beau monde semble vivre dans la paix. Cependant, depuis quelques mois un problème déjà bien présent s’est accentué : à…