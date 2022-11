Pôle emploi en action — Épisode 2 : Entreprises, recrutez grâce à l’immersion professionnelle

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Vous êtes une entreprise, un établissement public ou une association ? Vous souhaitez initier un recrutement et observer un candidat en conditions réelles ? Le dispositif d’immersion professionnelle de Pôle emploi est fait pour vous.

Créé en 2014, le dispositif légal d’immersion professionnelle, ou Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), permet aux entreprises d’accueillir un demandeur d’emploi, pendant une durée limitée, afin de répondre à leurs besoins de recrutement.

Un dispositif plébiscité par les entreprises pour faire découvrir leur métier tout en facilitant leur processus de recrutement. Souplesse, rapidité, gain de temps et d’argent… les avantages de l’immersion professionnelle sont indéniables selon les entreprises participantes qui apprécient cette occasion d’évaluer en temps réel les demandeurs d’emploi avant l’embauche, directement sur le terrain.

Test grandeur nature

Hubert HUMPHREYS (Barmadom) y voit un « entretien pratique, un test grandeur nature, que toutes les TPE et PME devraient essayer ». Une méthode rapide et efficace pour déterminer l’adéquation du candidat au poste qui lui a permis d’engager pour une période de cinq mois un commis de bar à l’issue du dispositif, après un « recrutement bouclé en trois jours sans déplacement et sans paperasse ». Un dispositif qu’il compte bien renouveler pour recruter une secrétaire de direction en octobre.

Une préférence pour l’expérience pratique partagée par Fabrice TAGLIAMENTO (TMC Services) qui a recours à cet outil au sein du service ressources humaines pour « évaluer les candidats sur les postes à pourvoir et déterminer l’accompagnement à mettre en place en cas de recrutement ».

A lire aussi

Pôle emploi en action — Épisode 1 : Faciliter le retour à l’emploi et le recrutement avec l’immersion professionnelle

Pour Bruno URGEN (Fabienne Youyoutte), le dispositif d’immersion professionnelle est « une bonne idée de Pôle emploi qui permet aux entreprises de voir les réflexes des candidats, leur adaptation au métier et aux équipes ainsi que leur aptitude à gérer le poste, mais aussi d’affiner leurs choix au niveau du recrutement, notamment en cas d’hésitation entre deux ou trois candidats. » Il organise ainsi plusieurs sessions de 5 jours avec les agences Pôle emploi de Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne et Marie-Galante dans le cadre du recrutement des vendeurs et des pâtissiers. Un succès pour l’entreprise puisque « chaque session d’immersion a débouché sur une embauche parmi les candidats participants ».

Contrat de travail

Une réussite de l’outil confirmée par Richard BOONE (Directeur territorial Basse-Terre, à Pôle emploi Guadeloupe & Îles-du-Nord) qui souligne que les entreprises accueillantes « proposent un contrat de travail aux personnes qui ont su démontrer des capacités réelles et des compétences lors de leurs immersions professionnelles ».

Des résultats extrêmement valorisants pour le dispositif de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel que la nouvelle plateforme en ligne « Immersion facilitée », lancée par Pôle emploi cette année, va permettre d’amplifier et de pérenniser.

Pôle emploi immersion – épisode 1

• Pôle emploi